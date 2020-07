Wie eine vom «SonntagsBlick» publizierte Santésuisse-Auswertung zeigt, sind solche enormen Preisunterschiede bei medizinischen Laboranalysen die Regel. So kostet ein kleiner Bluttest hierzulande Fr. 17.10, in Deutschland bloss Fr. 1.24. Die Bestimmung von Vitamin B12 schlägt in der Schweiz mit 25 Franken zu Buche, in Deutschland mit Fr. 7.26.