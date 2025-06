Andrea kann zwar vom Hotel Schadenersatz fordern. Das kann aber behaupten, die Bettwanzen müssten von woanders stammen. Andrea kann dann Rezensionen zum Hotel im Internet lesen – vielleicht hat jemand auch schon über Bettwanzen berichtet. Wenn sie sich mit dem Hotel nicht einigen kann, wendet sie sich am besten an den Ombudsman der Schweizer Reisebranche. Sie vermittelt kostenlos zwischen Gästen und Hotels in der Schweiz.