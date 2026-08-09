Die Teuerungsrate lag in der Türkei im Juni bei 32 Prozent und auf annualisierter Basis bei 24 Prozent. Die Analysten der Commerzbank erwarten denn auch keine Besserung in den nächsten Monaten. Die aktuellen Teuerungsraten dürften sich als vorübergehender Tiefstand erweisen, bevor die monatliche Inflationsrate wieder ansteigt. Schliesslich befänden wir uns gerade erst im Abklingen eines globalen Energiepreisanstiegs, und die monatliche Inflationsrate war in den Vormonaten stark gestiegen. Letztlich ist eine Veränderungsrate von circa 2 Prozent jedoch unvereinbar mit einem glaubwürdigen Weg zu einer einstelligen Inflationsrate, geschweige denn mit dem langfristigen Inflationsziel der Zentralbank von 5 Prozent, so die Commerzbank-Ökonomen weiter.