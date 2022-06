Bei Buchung über Drittplattform

Falls Sie über eine Plattform gebucht haben und nicht direkt bei der Airline, ist die Rechtslage zwar die gleiche – es fragt sich aber, bei wem Sie am besten Ihre Ansprüche geltend machen Flug annulliert Wie bekomme ich mein Geld zurück? . Die Buchungsplattform agiert zwar bloss als Vermittlerin. Aber wenn die Airline den Flug annulliert, erstattet sie normalerweise die Ticketkosten an die Buchungsplattform zurück. Die leitet das Geld dann an die Kundschaft weiter – über den ursprünglichen Zahlungskanal. Deshalb fordern Sie am besten die Ticketkosten und die Entschädigung zuerst von der Plattform. Wenn die Buchungsplattform nicht reagiert, bleibt nichts anderes übrig, als sich direkt bei der Airline zu erkundigen.