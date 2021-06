Ähnliches gilt, wenn Sie noch gar keine Reiseversicherung haben. Holen Sie sich mehrere Offerten ein und vergleichen Sie die Leistungen. Fragen Sie nach, ob die neue Versicherung überhaupt Kosten im Zusammenhang mit der Pandemie deckt. Oder was passiert, wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person wegen eines positiven Tests in Quarantäne müssen. Oder welche Leistungen Sie erwarten können, sollten Sie am Ferienort erkranken Ferien im Ausland Sind wir bei Krankheit und Unfall versichert? und darum verspätet oder verfrüht abreisen müssen.