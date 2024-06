Jedes Handy braucht eine SIM-Karte, um sich mit dem Mobilfunknetz zu verbinden. Diese wird physisch in das Handy eingelegt und ermöglicht es, zu telefonieren und im Internet zu surfen. Bei der Reise-SIM, oder auch eSIM genannt, handelt es sich um eine SIM für ein ausländisches Mobilfunknetz, die nicht physisch in das Handy eingelegt wird, sondern bei einem eSIM-Anbieter gekauft und via QR-Code installiert werden kann. Aber Achtung: Das Handy muss eSIM-kompatibel sein. Je nach Alter und Modell ist das nicht unbedingt der Fall. Die Angabe, ob das eigene Handy geeignet ist, finden sich in den Einstellungen unter «Netzwerk».