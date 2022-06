Landung an einem anderen Ort

Einige Maschinen waren bereits in der Luft auf dem Weg in die Schweiz, als der Luftraum gesperrt wurde. Wer im nahen Ausland landen musste, konnte von der Airline verlangen, dass sie ein Zugticket zurück in die Schweiz organisiert. Kunden, die selber ein Zugbillett gekauft haben, können später das Geld von der Fluggesellschaft einfordern. Wenn Fliegen wieder möglich ist, kann man auch einen Ersatzflug verlangen.