Denn diese sind tückisch! Entweder wird ein falscher Absender aufgeführt – wie bei Korn –, oder es werden manipulierte Barcodes verwendet. Die betrügerischen Käufer geben nach dem Kauf an, die Sache nicht erhalten zu haben. Wenn der Verkäufer dann den Versand nachweisen will, ist er der Dumme. Entweder ist er nirgends als Absender aufgeführt, oder der falsche Barcode suggeriert, dass die Sendung nie zugestellt wurde.