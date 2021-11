Beizer riskieren also, Kunden zu verärgern – dennoch setzt sich das System durch. So hat der Zürcher Gastrokönig Michel Péclard vor zwei Jahren die neue Gebühr in fast allen seiner 15 Betriebe rund um den See eingeführt. Wer ohne Abmeldung nicht auftaucht, zahlt 50 Franken pro Person. Gewarnt wird per Bestätigungsmail bei der Buchung und mit einem Reminder zwei Tage vor dem Termin. Im «Coco» am Zürcher Paradeplatz sind es sogar 100 Franken Gebühr. «Das entspricht ungefähr dem Preis eines Menüs», sagt Michel Péclard. Im «Coco» habe man nur wenige Plätze, da sei es umso wichtiger, dass die Leute auftauchten.