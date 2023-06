Zu Beginn eine Warnung: Sparen kann Ihrer Kaufkraft schaden! Denn die Teuerung frisst auch den besten Sparzins weg. Die Rechnung ist schnell gemacht: 0,9 Prozent Sparzins minus 2,2 Prozent Inflation gibt minus 1,3 Prozent Kaufkraft. Darin sind die Steuern für festverzinsliche Anlagen noch nicht mal eingerechnet.



Wie viel Zins man erhält, hängt von der Bank ab. Genau zu vergleichen, lohnt sich darum. Das zeigt eine Übersicht der Sparzinsen bei 23 Banken. Die Unterschiede sind enorm. Sparen lohnt sich derzeit am meisten bei der Zuger Kantonalbank (0,9 Prozent), am wenigsten bei der Bank Linth (0,25 Prozent). Von den grossen fünf bieten Credit Suisse und Raiffeisen am meisten (0,75 Prozent), dahinter folgen Postfinance (0,7 Prozent) sowie ZKB und UBS (0,5 Prozent). App-Banken wie Yuh, Neon und ZAK gewähren ähnlich hohe Zinsen.