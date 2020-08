Ähnliches ist vor Jahren in China passiert. Nur gingen dort Hunderte Wassermelonen auf einer Fläche so gross wie 63 Fussballfelder in die Luft. Die Ernte war ruiniert. Nachweislich waren Wachstumschemikalien zum Einsatz gekommen, was die Melonen in Kombination mit dem Gärungsprozess zum Platzen brachte.