Aber: Galaxus arbeitet mit Dynamic Pricing und macht dies auch transparent. Der Preisverlauf zeigt, dass «The Secret of Secrets» von Dan Brown, heute auf Galaxus.ch deutlich günstiger zu haben als auf Exlibris.ch, im Dezember noch 39 Franken kostete. «Der Fluss der Zeit» – Bestseller in Woche 4 des laufenden Jahres – kostet heute zwar Fr. 21.90 auf Galaxus.ch, auf Exlibris.ch Fr. 27.10. Der Preis lag bei Galaxus im Dezember aber noch bei 33 Franken. Da Ex Libris Preisveränderungen nicht aufweist, ist unklar, wo die Preise im Vergleichszeitraum lagen. Auf Nachfrage des Beobachters möchte Ex Libris keine Angaben zur Preisgestaltung oder zum Dynamic Pricing machen.