Zusatz von Nikotin verboten

In der Schweiz werden aktuell nur aromatisierte Zahnstocher verkauft – ohne Nikotin. Der grösste Anbieter ist das Zürcher Unternehmen Zunder mit Produktion im Thurgau. Geschäftsführer Daniel Wuffli spricht gegenüber «20 Minuten» von einem starken Wachstum in den letzten Jahren. Er bewirbt seine Produkte stark über Social Media. Besonders beliebt seien Zahnstocher in den Rekrutenschulen: «Viele berichten, dass sie bei Märschen oder Pausen lieber zum Zahnstocher greifen, als zu rauchen.»