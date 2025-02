In welche Aktien dieser Fonds investierte, bestimmte Marco Garzetti weitgehend selbst. Er kaufte mit dem Fonds nicht nur Aktien bekannter Firmen, sondern auch Anleihen von Firmen eines Wiener Geschäftsfreunds oder von einer Firma, in die sein Bruder und später er selbst investiert waren. Sein Fonds vergab also Kredite an Firmen, die ihm nahestehen.