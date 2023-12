Warum liegt die Inflation in der Schweiz so weit unter derjenigen in der EU, wo sie im Oktober 3,6 Prozent betrug?

Die Schweizerische Nationalbank hat früh reagiert und die Inflation gar nicht erst so hoch werden lassen. In den USA und in der Eurozone haben die Zentralbanken relativ lange gewartet, obwohl die Inflation schon sehr stark am Steigen war. Weil man erst spät reagiert hat, musste man die Zinsen relativ stark und schnell erhöhen. Das passierte in der Schweiz nicht in diesem Ausmass. Und weil wir hier eine eigene Währung haben, kann die Nationalbank der importierten Inflation gut gegensteuern, indem sie den Schweizer Franken relativ zu ausländischen Währungen teurer macht und damit die Importinflation abmildert. Zudem werden viele Preise vom Staat beeinflusst und passen sich nicht unmittelbar an den Markt an. So hat man zum Beispiel eine Preiserhöhung für Elektrizität in die Zukunft verschoben. Dadurch kamen nicht alle Preiserhöhungen auf einmal, wie es im Ausland der Fall war.