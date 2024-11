Nachhaltige Fonds würden in Kundenberatung und Vertriebsstrategie bei Schweizer Retailbanken aktuell eine sehr hohe Priorität geniessen, so Co-Studienautor Manfred Stüttgen. Grund dafür dürfte auch die Selbstregulierung der Banken sein. Seit dem 1. Januar 2024 müssen Banken in der Schweiz, die Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung sind, ihre Kundschaft zwingend fragen, ob sie bei ihren Vermögensanlagen Vorlieben für Nachhaltigkeit haben.