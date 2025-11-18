Euro auf neuem Tiefststand – lohnt sich der Kauf jetzt?

Falls Sie ohnehin demnächst Euros brauchen, etwa für die geplanten Ferien, für den Besuch am Weihnachtsmarkt im Elsass oder für Einkäufe in Deutschland, dann ist der Zeitpunkt sicher günstig. Weil der Wechselkurs von Schweizer Franken und Euro nochmals gefallen ist, sind Einkäufe ennet der Grenze für Schweizerinnen und Schweizer günstiger geworden.

Falls Sie Euros auf Vorrat horten wollen oder falls Sie auf einen demnächst wieder steigenden Eurokurs setzen, weil vielleicht die Nationalbank interveniert oder politisch etwas Gravierendes geschieht: Das ist Spekulation. Selbstverständlich können Sie zu diesem Zweck jetzt im grossen Stil Euros kaufen, genauso wie Sie auf einen steigenden Öl- oder Goldpreis oder auf einen fallenden Nestlé-Aktienkurs wetten können. Voraussetzung dafür ist aber, dass Sie spekulieren wollen – und dass Sie die möglichen Verluste tragen können und tragen wollen.