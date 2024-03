Das Pensionskassensystem ist wie die AHV zu wichtig, um es leichtfertig zu gefährden. Es sicher in die Zukunft zu führen, geht nur über Reformen, die an der Urne auch Mehrheiten finden. Und das Ja zur 13. AHV-Rente hat gezeigt: Zustimmung findet nur, wer faire Lösungen für alle findet und das Vertrauen in die Vorsorge stärkt. Was derzeit auf dem Tisch liegt, schafft beides nicht.