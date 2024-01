Laut dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund ist das wichtig, weil die offizielle Pensionskassen-Statistik eine verzerrte Realität abbilde. «Die Renten der Pensionskassen werden in der Regel nicht an die Teuerung angepasst und verlieren deshalb laufend an Wert», sagt der Gewerkschaftsbund auf Nachfrage. Man habe deshalb in den Berechnungen den realen Kaufkraftverlust abgebildet.