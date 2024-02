Kleinkinder landeten in Kinderheimen und Pflegefamilien, Mütter wurden sterilisiert, junge Paare am Heiraten gehindert, Männer in Anstalten interniert, Generationen von Jenischen traumatisiert. Beendet wurde die Aktion erst, als der Beobachter die Pro Juventute 1972 in einer Artikelserie scharf kritisierte. Als die Akten des «Hilfswerks» öffentlich zugänglich gemacht und erforscht wurden, wurde klar, dass die Schweiz eine Politik der Ausrottung der jenischen Kultur betrieb. Bundesrat Alphons Egli entschuldigte sich 1986. Der Bund zahlte Betroffenen einen Pauschalbetrag.