Was muss sich noch ändern?

Es müsste noch ein viel grundlegenderer Paradigmenwechsel stattfinden. Das Dokument ist in einem Geist verfasst, der weiss, was für die Menschen richtig ist. Die Kirche muss fragen, was Menschen brauchen, was sie wirklich erleben, und ihnen dann mit einem offenen Ohr aus dem Fundus der christlichen Traditionen etwas anbieten. Das Problem ist ja nicht, dass Menschen, die sich lieben oder Lust aneinander entwickeln, Sex haben, egal ob hetero oder queer. Das Problem ist, dass Sexualität auch zu Verletzungen, Missbrauch oder Frustration führen kann.