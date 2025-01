Auf der ganzen Welt gedenken Menschen seither an diesem Tag der Opfer. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter reist im Namen der Schweiz nach Auschwitz-Birkenau, um mit 40 Staats- und Regierungschefs an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Zwei Schweizer Überlebende werden die FDP-Bundesrätin dabei begleiten, heisst es in einer Mitteilung.