Und was sollen nun die Welschen tun? Dafür kämpfen, dass Hochdeutsch am Arbeitsplatz weiterhin praktiziert wird, zumindest wenn Lateiner anwesend sind? Oder die doch recht merkwürdige Waadtländer Variante übernehmen? Dieser eigentümliche Kanton, der jahrhundertelang von den bösen Berner Deutschschweizern kolonisiert worden war, hat nicht nur eine Deutschschweizerin in seine Regierung gewählt, sondern will nun auch Schweizerdeutsch in seinen Schulen lehren.