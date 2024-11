Ab dem 16. November

«Hilfe, ich erbe!»: Ausstellung in Bern zu einem Tabuthema

Das Berner Generationenhaus regt zum Nachdenken über das Thema Erben an. Etwa darüber, was erben mit uns macht – und was wir mit unserem Erbe machen. Der Beobachter ist an der Ausstellung beteiligt.