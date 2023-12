Prix-Courage-Kandidatinnen

Die fragwürdigen Umstände, unter denen die Babys von den Müttern getrennt wurden, prägen bis heute das Leben der Betroffenen. Die Herkunftssuche gestaltet sich wegen der oft fingierten Dokumente als äusserst schwierig. In einem bis Ende 2024 befristeten Projekt zur Herkunftssuche finanzieren der Bund und die Kantone den Verein Back to the Roots, in dem sich Betroffene aus Sri Lanka organisiert haben.