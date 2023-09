Es ist ein dunkles Kapitel in der Schweizer Geschichte: Von den 1970er- bis in die 1990er-Jahre sind rund 900 Kinder aus Sri Lanka mehrheitlich illegal adoptiert worden. Das hat ein Bericht der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) im Februar 2020 bestätigt. Darin steht auch: Der Bundesrat war über die Missstände informiert, unternahm aber nichts, um die illegalen Adoptionen zu stoppen. Und auch die kantonalen Adoptionsbehörden schauten weg, genauso wie die Schweizer Botschaft in Sri Lanka.