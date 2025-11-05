Mit Rechtswissen punktest du beim «Blick Live Quiz»
Am 5. November 2025 wird beim Blick um Bares gequizzt. Diesmal mit Rechtsfragen des Beobachters. Wir verraten dir, wie du deine Chancen auf den Jackpot erhöhen kannst.
Veröffentlicht am 5. November 2025 - 08:00 Uhr
Zwölf Rechtsfragen des Beobachters müssen am Mittwochabend, 5. November, im «Blick Live Quiz» beantwortet werden. Und da haben Beobachter-Leserinnen und ‑Leser klar die besseren Chancen.
So bereitest du dich vor
Registriere dich auf der kostenlosen «Blick Live Quiz»-App (mehr dazu weiter unten) und miss dich ab 19.30 Uhr mit anderen Spielerinnen und Spielern.
Mitmachen lohnt sich: Wenn du alle Rechtsfragen des Beobachters richtig beantwortest, kannst du bis zu 300 Franken aus dem Jackpot kassieren.
Um deine Chancen auf das grosse Geld zu steigern, musst du nur die folgenden Beobachter-Artikel aufmerksam lesen:
So spielst du beim «Blick Live Quiz» mit
Mitmachen beim «Blick Live Quiz» ist ganz einfach. Du brauchst dazu lediglich ein iPhone oder ein Android-Handy.
- Suche im App-Store (für iOS) oder im Google Play Store (für Android) nach «Blick Live Quiz».
- Lade die «Blick Live Quiz»-App kostenlos herunter und registriere dich.
- Wichtig: Aktiviere die Pushnachrichten, so dass du keine Sendung verpasst.
- Jetzt kannst du dein Wissen mit dem von anderen Usern und Userinnen messen.
Spielregeln
- Du hast zehn Sekunden Zeit, eine Frage richtig zu beantworten.
- Wenn du eine Frage falsch beantwortest, fliegst du raus.
- Bei einer falschen Antwort kannst du einmal einen Joker einsetzen.
- Am Ende der Liveshow wird das Preisgeld unter allen Gewinnern gleichmässig aufgeteilt.
- Lade deine Freunde und Freundinnen zum «Blick Live Quiz» ein und erhalte einen Extra-Joker.