Ein essenzieller Akt der Psychohygiene

Persönlich kann ich mit dem Motz wenig anfangen, bevorzuge eher seinen eleganteren Artgenossen, den Spott. Doch als Zuhörer geniesse ich es, wenn ich zufällig in den Genuss eines Freestyle-Motzes komme. Wie gestern im Tram, als sich ein älterer Herr in mein Abteil setzte und mir 20 Minuten lang was vormotzte. Ich musste dann leider aussteigen, drückte ihm aber noch einen Fünfliber in die Hand – was ihm dann erst mal die Sprache verschlagen hat.