Der Soldat sitzt im SBB-Zug von Lausanne Richtung Brig und leistet im Wallis Militärdienst. Er arbeitet am Laptop, nutzt sein Handy. Nicht zu übersehen ist sein Abzeichen am rechten Oberarm: Mitten auf dem Schweizer Kreuz kniet eine nackte Frau, ihren Hintern streckt sie in die Höhe, dem Betrachter entgegen.