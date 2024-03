Mehrere Jahre lang missbrauchte ein katholischer Priester aus Nigeria in der Schweiz mutmasslich eine damals minderjährige Frau. Im Sommer 2023 machte der Beobachter den Fall publik – und thematisierte das mehrfach fragwürdige Verhalten des Basler Bischofs Felix Gmür.



Als sich die Betroffene im Erwachsenenalter 2019 an den Bischof wandte, führte dieser zwar ein kirchenrechtliches Vorverfahren durch. Er stellte das Verfahren aber ein, weil sich die Vorwürfe angeblich nicht erhärten liessen. Mehr noch: Er schickte gleichzeitig Kopien des Tagebuchs der Betroffenen und ihre Privatadresse an den mutmasslichen Täter. Und: Er meldete den Fall – entgegen seiner Pflicht – nicht der zuständigen Glaubenskongregation in Rom.