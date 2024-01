Doch so fantastisch ein gesundes Schamgefühl ist, so gefährlich kann die Scham sein, die uns von aussen vorgeschrieben wird. Wenn erwartet wird, dass wir uns für Dinge schämen, für die wir nichts können: unseren Körper, unsere Sexualität, unseren Musikgeschmack. Oder wenn persönliche Scham als Ersatz für gesellschaftlichen Wandel herhalten muss. Wenn mit Foodwaste und Flugscham die Schuld am Klimawandel auf einzelne Personen abgeschoben wird – statt auf Politik und Wirtschaft.