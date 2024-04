Vor 12’000 Jahren entwickelte der Mensch den Ackerbau – und eine Woche später fand die erste Sitzung statt. Schliesslich musste man all das Säen und Pflügen koordinieren, die Tierzucht planen und die Prozesse optimieren. Also setzten sich damals erstmals prähistorische Menschen an einen Tisch und besprachen, wer was als Nächstes anpacken sollte.