Die Universität Basel kooperiert wie Freiburg mit der Hebrew University of Jerusalem sowie mit der Uni in Tel Aviv. Auch hier handle es sich in erster Linie um Austauschprogramme für Studierende, sagt Sprecher Matthias Geering. Ein laufendes Projekt der Gesellschaftswissenschaften befasst sich mit «auseinanderklaffenden Realitäten» in der besetzten Westbank zwischen 1993 und 2021.