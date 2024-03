Ich verabschiede mich von der Anonymität der Grossstadt. Dank unserem lokalen sozialen Netzwerk wurden aus lustigen Namen an den Briefkästen echte Menschen. Menschen mit Fragen, Frustrationen und Bohrmaschinen zum Ausleihen. Alte Netzwerke wie Facebook oder Twitter verlieren im Vergleich an Reiz. In unserer Quartier-App ist jeder eine Micro-Celebrity oder ein Balkon-Influencer. Und da wir alle bereits horrende Mieten zahlen, besteht auch keine Gefahr, dass die Pinnwand von Werbung überflutet wird.