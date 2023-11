Wann ist eine Beleidigung noch Meinungsfreiheit?

Auch in den Kommentaren zum Video wird über die Äusserungen des Bachelors diskutiert. Die meisten kritisieren seine Worte. Doch jemand schreibt, dass Fabrizio Behrens «einfach das ausspricht, was andere denken». Doch so einfach ist das nicht.