Was hinter den falschen 078er-Nummern steckt
Man erhält einen Anruf von einer 078er-Nummer. Wer zurückruft, hört, die Nummer sei nicht vergeben. Was Sie bei einem Spoofing-Anruf tun können.
Mal geben die Anrufer vor, für ein Unternehmen namens «Steuercheck Bern» tätig zu sein. Mal arbeiten sie angeblich für einen Krankenkassenvergleichsdienst. Sobald man sich gegen solche ungebetenen Verkaufsgespräche wehrt oder sich nach dem Auftraggeber erkundigt, beenden die Telefonverkäufer das Gespräch kommentarlos.
Diese unerwünschten Werbeanrufe haben etwas gemeinsam: So ziemlich alles, was die Callcenter-Mitarbeitenden sagen, ist erfunden – und sogar die Telefonnummer, die auf dem Display erscheint. Wenn man unmittelbar nach dem Anruf die eingeblendete Nummer zurückruft, erklingt die automatische Ansage: «Diese Nummer ist ungültig.»
Salt hat keine Nummer zugeteilt
Recherchen des Beobachters zeigen: Die unbekannten Anrufer nutzen aktuell auffallend oft 078er-Nummern. Und: Von den zehn 078er-Nummern, die von Anrufern verwendet wurden, hat Salt keine einzige einem Kunden zugeteilt, wie der Telefonanbieter bestätigt. Sprich: Callcenter, vermutlich aus dem Ausland, hinterlegen bei ihren Anrufen einfach Zahlenkombinationen, die mit 078 beginnen. So suggerieren sie einen privaten Anruf aus der Schweiz, womit die Chance steigt, dass sie nicht von vornherein blockiert werden.
Gegen diese Technik der Callcenter sind auch Telefonanbieter machtlos: «Trotz der aktiven Filtermechanismen sind Telefonanbieter heute noch nicht in der Lage, alle diese Anrufe zu unterbinden», heisst es bei Salt auf Anfrage des Beobachters.
Immer wieder werden für solche unerwünschten Anrufe aber auch tatsächliche Nummern von Kunden genutzt, wie Salt festhält. Das deckt sich mit den Erkenntnissen der Polizei. Gemäss der Kantonspolizei Zürich berichten Betroffene immer wieder, dass ihre Handynummern von Betrügern für Anrufe von fremden Personen missbraucht würden. Erfahren haben dies die Betroffenen, weil sie eine Vielzahl von Rückrufen von Unbekannten erhalten, die behaupten, sie seien gerade angerufen worden und die fragliche Nummer sei auf dem Display erschienen.
Stern-Eintrag wird ignoriert
Das Phänomen nennt sich «Spoofing» und dient den Akteuren dazu, ihre Identität zu verschleiern. Ausländische Callcenter nutzen Spoofing, um in der Schweiz Werbeanrufe lancieren zu können. Denn wer keine Werbeanrufe will, kann dies im Telefonverzeichnis mit einem Stern kennzeichnen. Solche Nummern anzurufen, ist nicht zulässig. Fernmeldeanbieter sperren deshalb Callcenter, die Stern-Einträge im Telefonverzeichnis ignorieren.
Wer aber trotz Stern-Eintrag angerufen wird, kann dies beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) melden – letztes Jahr haben 4303 Personen eine entsprechende Meldung deponiert. Konsequenzen hat dies in den meisten Fällen allerdings keine. Gehen auffallend viele Meldungen auf eine bestimmte Firma zurück, kann das Seco ein Unternehmen abmahnen oder im Wiederholungsfall bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Klage einreichen.
Kaum Konsequenzen
In der Realität haben Callcenter trotz ihren unerwünschten Anrufen wenig zu befürchten. Letztes Jahr reichte das Seco gerade mal eine einzige Strafklage ein, wie aus der Statistik des Staatssekretariats hervorgeht. Weil Spoofing-Anrufe in der Regel auf Callcenter im Ausland zurückgehen (Osteuropa, Asien), ist ein juristisches Verfahren in der Schweiz ohnehin praktisch aussichtslos. In solchen Fällen funktioniert Rechtshilfe nur schlecht.
Mit dem 078er-Nummern-Trick wird eine Intervention geradezu unmöglich: Der Urheber der Anrufe ist aufgrund der fiktiven Nummer gar nicht erst identifizierbar. Trotzdem betont Seco-Sprecher Fabian Maienfisch gegenüber dem Beobachter: «Wer solch ungebetenen Anrufe erhält, sollte dies dem Seco melden.»
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 24. Oktober 2023 veröffentlicht und aktualisiert.
- Beenden Sie unliebsame Anrufe sofort.
- Blockieren Sie unerwünschte Anrufer.
- Melden Sie die Nummer Ihrem Telefonanbieter.
- Melden Sie den Anrufer beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco).
10 Kommentare
Aktuell sehr viele 078 637 er Nummern ... einfach nicht abnehmen,wenns was wichtiges wäre , kann man auf die Combox sprechen , darum werden solche Nummern gleich blockiert .
Man kann nichts machen ist bullshit das ich schon oft geschrieben habe. Es ist eine ipv4 Adresse die vom Ausland eine zielziffer in die Schweiz doch hat oder? Also alle Nummern mit dem Ziel Schweiz in einen Server zur Überprüfung senden und fertig…! Wenn man will kann man alles! Die Deutschen können es… also! Alle Provider in der Schweiz verdienen an diesen Nummern mit. Punkt! Dieses scheissgequake vom bakom und den Provider geht einem auf den Sack!
Danke, ihren Kommentar habe ich schon woanders (Facebook?) gelesen, wenn ich mich nicht täusche. Das wusste ich nicht. Deswegen erst recht ein Skandal, dass die drei Schweizer Telefonanbieter auf Kosten ihrer eigenen Kunden finanziell gesundstossen! Ich werde jetzt gleich den zuständigen Schweizer Datenschützer kontaktieren, das geht einfach gar nicht.
Seit Wochen bekomme ich Rückrufe von Menschen, welche ich angerufen haben soll. - Das habe ich aber nicht.
Ich rufe auf Nummern zurück, welche mich Angerufen haben. - Haben sie aber nicht.
Des Weiteren werde ich bis 5x täglich von Nummern angerufen die nicht zugeteilt sind.
Bei meinem Anruf auf den salt Kundendienst wurde ich unfreundlich, harsch und aggressiv abgefertigt. Die Dame war ungehalten und erklärte lapidar, salt treffe da keine Schuld und könne auch nichts machen. Ich solle mich selber im Internet informieren, sie habe noch andere Kunden. Ich erklärte ihr das ich es ein Unding finde, Kunden mit dem Teuersten Handy Abo welches salt anbietet so zu behandeln. Ich würde erwägen den Anbieter zu wechseln. Auch das war der Dame egal. - "Können sie machen, wenn sie wollen." war ihre Antwort.
Einfach unverschämt von salt, jahrelange Kunden so abzufertigen.
Ich Antworte auf keine anonymen Nummern. Wer etwas von mir will soll auf die combox sprechen und seinen Namen und den Grund mitteilen.
Dann entscheide ich, ob ich mich beim Anrufer melde oder nicht.
Genau, das ist der Weg. Genauso, wie man Mail-Spam einfach löscht (oder mit einer Regel direkt in den Anbfall steuert).