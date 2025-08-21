Immer wieder werden für solche unerwünschten Anrufe aber auch tatsächliche Nummern von Kunden genutzt, wie Salt festhält. Das deckt sich mit den Erkenntnissen der Polizei. Gemäss der Kantonspolizei Zürich berichten Betroffene immer wieder, dass ihre Handynummern von Betrügern für Anrufe von fremden Personen missbraucht würden. Erfahren haben dies die Betroffenen, weil sie eine Vielzahl von Rückrufen von Unbekannten erhalten, die behaupten, sie seien gerade angerufen worden und die fragliche Nummer sei auf dem Display erschienen.