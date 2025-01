Zürich hat Geld, Bern angeblich nicht

Die Berner Regierung, die am meisten Betroffene in ihrem Kanton zählt, will keinen eigenen Solidaritätsbeitrag zahlen. Das zeigt ein Brief vom Dezember 2024 an Betroffene, der dem Beobachter vorliegt. Bern habe keine Mittel dafür, man bitte um Verständnis, heisst es darin. Pikant: In Zürich scheint das Geld kein Problem zu sein. Man plant, dieses dem bestehenden Gemeinnützigen Fonds zu entnehmen.