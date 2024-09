Sonntags die Mails checken, damit man am Montag früher Schluss machen kann? Ausnahmsweise bis spät in die Nacht arbeiten, um am nächsten Morgen am Besuchstag der Schule dabei zu sein? Das kann praktisch sein, ist aber möglicherweise verboten – zumindest, wenn es nach dem Arbeitsgesetz geht. Denn die maximale Arbeitszeit liegt bei 14 Stunden pro Tag. Es gibt Ruhezeiten, die man einhalten muss. Und für Sonntagsarbeit braucht es meist eine behördliche Bewilligung.



Das soll sich ändern. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats schickt eine Gesetzesänderung in die Vernehmlassung, die flexibleres Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen soll. Die Vorlage will die tägliche Höchstarbeitszeit auf 17 Stunden erhöhen, die Ruhezeiten zwischen zwei Arbeitstagen von 11 auf 9 Stunden senken und gelegentliche Sonntagsarbeit erlauben.