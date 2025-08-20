Das Gericht räumt ein, dass der Mitteleinsatz zwar nicht «ohne jeglichen Anlass» erfolgt sei. Dass ein «offensichtlich harmloser» Demonstrant und zwei Vermummte zuvor das Absperrband überschritten hatten, wertet es aber «mehr als Provokation denn als effektive Bedrohung». Ausserdem wirft das Gericht die Frage auf, wieso die Polizei auch dann noch Gummischrot einsetzte, nachdem sich die Demonstrierenden wieder zurückgezogen hatten.