Die Krankenkassen gingen dagegen vor. Ihre Begründung: «Anders als beispielsweise beim Hausarzt, der beim Abendessen sitzt und plötzlich ausrücken muss, sind Konsultationen in Walk-in-Praxen auch am Abend und an den Wochenenden Teil des regulären Betriebs.» Das Schiedsgericht Bern gab den Krankenkassen recht.