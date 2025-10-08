Inzwischen gibts ein Urteil. Sogar zwei – eines vom Zürcher Handelsgericht vom Mai 2024. Und jetzt auch noch eines vom Bundesgericht (Juli 2025), das das Handelsgerichtsurteil bestätigt. Nach Auffassung der Justiz sei es dem Beobachter bereits mit dem Video gelungen, «den Hauptbeweis dafür zu erbringen, dass im Büro der Klägerin Unterschriften von Kunden und Kundinnen nachgezeichnet werden». Die Aussagen der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und interne Dokumente bestätigen dies ebenfalls – und seien keine Intrige.