Und ein neuer, fünfter Todesfall seit 2016

Während der Fall Nzoy nun neu aufgerollt wird, gibt es bereits neue Ermittlungen gegen vier weitere Polizisten in der Waadt. Am Sonntagabend, 25. Mai, starb Michael Kenechukwu Ekemezie, ein 39-jähriger Nigerianer, kurz nach seiner Festnahme auf einem Polizeiposten. Die Umstände werden untersucht. Ekemezie ist die fünfte schwarze Person, die seit Ende 2016 in den Händen der Waadtländer Polizei ums Leben kam.