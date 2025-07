Dürfen Schüler an religiösen Feiertagen in der Schule fehlen?

Ja. Schülerinnen und Schüler dürfen an religiösen Feiertagen, etwa am Sabbat oder am islamischen Opferfest Eid al-Adha, freinehmen. Das gilt übrigens auch, wenn an diesem Tag eine Prüfung angesetzt ist.