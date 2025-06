Inzwischen spricht Mohammad R. fliessend Deutsch, er absolviert in Winterthur eine Lehre als Metallbauer. Seine Noten an der Berufsschule sind überdurchschnittlich. In seiner Freizeit lernt er mit einem Schweizer Ehepaar Schweizerdeutsch, seine ehemalige Deutschlehrerin lobt ihn für seinen Fleiss und seine bescheidene Art.