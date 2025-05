Die aktuelle Situation mit Deutschland sei eine Episode mehr in der verschärften Asyldebatte in Europa, sagt Sarah Progin-Theuerkauf. «Niemand ist mit dem Dublin-System zufrieden. Alle sind bemüht, die Verantwortung für Asylsuchende an andere abzuschieben. Es gibt keinen europaweiten Verteilschlüssel und quasi keine Solidarität.» Daran werde sich auch in Zukunft nichts ändern, weil der Asyl- und Migrationspakt, der nächstes Jahr in Kraft tritt, keine echten Lösungen bringe und es in vielen Staaten einen Rechtsruck gegeben habe.