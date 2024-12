Arlian sieht eine Chance, seine Schulden loszuwerden. Er reist am 4. Januar 2024 mit einem Car von Belgien in die Schweiz. In der Tasche hat er nicht mehr als 200 Euro, sein letztes Geld. «Monika» hat ihm über Airbnb ein Zimmer in der Nähe der Touristenstadt Luzern angemietet. Zwei Tage später taucht ein unbekannter, etwa 55-jähriger Mann in einem grauen Auto auf und bringt eine grössere Menge Kokain und Heroin, die Arlian verticken soll.