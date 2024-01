Für Eltern kann es sehr entlastend sein, ihre kleinen Kinder in die Hände einer Nanny zu geben. Wenn diese von einer Agentur vermittelt wurde, sparen die Eltern zudem Zeit und Nerven. Doch unter ihnen gibt es einige schwarze Schafe, und der seriöse Eindruck kann täuschen. Tatsächlich gibt es Agenturen, die junge Frauen mit falschen Versprechungen in die Schweiz locken, um sie als billige Arbeitskräfte auszunutzen. Ausbeutung Was tut die Schweiz gegen Menschenhandel?