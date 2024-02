Wer entscheidet, ob Gefängnisinsassen mit in Freiheit lebenden Personen Sex haben dürfen? Grösstenteils der Zufall. Denn Sex im Gefängnis ist nur möglich, wenn es in einer Anstalt sogenannte Intimzimmer gibt – Zimmer, die nicht überwacht werden und in denen sexuelle Kontakte erlaubt sind.