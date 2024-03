Wenn ich nicht direkt eingreifen kann, soll ich schreien oder Dinge nach dem Täter werfen zur Ablenkung?

Je nach den Umständen ist das eine gute Idee. Wer etwa zu Hause vom Balkon aus eine Schlägerei beobachtet, kann so ins Geschehen eingreifen und im besten Fall die Dynamik unterbrechen. Wenn man sich nicht in sicherer Distanz befindet, kann es aber gefährlich werden: Vielleicht kommt man plötzlich selbst in den Fokus des gewalttätigen Menschen. Das sollte man auf keinen Fall riskieren – sonst haben wir am Schluss eine Verletzte mehr.