Als Erich Bühler sein E-Bike verkaufen will, nutzt er die Onlineplattform Ricardo. «Da ich nicht alle Informationen rund ums Verkaufen lesen wollte, habe ich mich an den Chatbot auf der Website gewandt», erzählt der 69-Jährige , der tatsächlich anders heisst. Er will von der künstlichen Intelligenz wissen, wie viele Gebühren für ihn anfallen.